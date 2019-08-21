Количество жертв оползней и наводнений на юго-западе Китая увеличилось до семи

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате оползней и наводнений в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до семи человек, сообщает информационный портал Zhongguo Qingnian wang .

Кроме того, свыше 24 граждан числятся пропавшими без вести, еще шестеро получили различные травмы. Власти эвакуировали 13,2 тыс. жителей. Всего количество человек, находящихся в зоне бедствия превысило 34 тыс.

Ущерб от стихийных бедствий оценивается в сотни миллионов долларов. Движение по некоторым автодорогам провинции приостановлено.-0-