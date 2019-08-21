Количество жертв оползней и наводнений на юго-западе Китая увеличилось до семи

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате оползней и наводнений в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до семи человек, сообщает информационный портал
Кроме того, свыше 24 граждан числятся пропавшими без вести, еще шестеро получили различные травмы. Власти эвакуировали 13,2 тыс. жителей. Всего количество человек, находящихся в зоне бедствия превысило 34 тыс.
Ущерб от стихийных бедствий оценивается в сотни миллионов долларов. Движение по некоторым автодорогам провинции приостановлено.-0-
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