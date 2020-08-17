Количество жертв оползней на юге Индии достигло 58

17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате оползней в индийском южном штате Керала с начала августа достигло 58 человек. Об этом со ссылкой на газету The Hindu, сообщает ТАСС.

В основном жертвами оползней стали рабочие чайных плантаций.

В минувшие сутки оползни, вызванные муссонными дождями, вновь произошли в районе Муннар, наиболее пострадавшем от бедствия. Погибли по меньшей мере 2 человека, 12 жителей считаются пропавшими без вести, около 100 остались без крова.

В регионе продолжаются спасательные и поисковые операции, проведению которых препятствуют дожди и сильный туман. Власти штата предоставили финансовую поддержку пострадавшим и открыли временные лагеря для проживания жителей разрушенных оползнями населенных пунктов.-0-