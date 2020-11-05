Количество жертв шторма "Эта" в Гондурасе возросло до 11

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 человек погибли в результате шторма "Эта" в Гондурасе. Такие данные обнародовало 5 ноября агентство EFE со ссылкой на официальные источники, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в департаментах Атлантида и Санта-Барбара удар стихии унес жизни восьми человек. Ранее сообщалось о гибели в Гондурасе троих детей. Согласно предварительным подсчетам, циклон разрушил или повредил сотни домов и вызвал разлив рек, из-за чего было прервано транспортное сообщение почти с 40 населенными пунктами.

Согласно прогнозам, "Эта" 6 ноября вернется в Карибское море и направится к Кубе.-0-

Не менее пяти человек стали жертвами тропического шторма "Эта"