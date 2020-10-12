Количество жертв стрельбы в Нижегородской области возросло до четырех

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв нижегородского стрелка выросло до четырех, сообщает ТАСС. В больнице умерла бабушка стрелка.

В расстреле людей на остановке в Нижегородской области подозревается 18-летний парень Сегодня неизвестный обстрелял рейсовый автобус в городе Бор Нижегородской области. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще трое получили ранения.

Пожилая женщина, раненная внуком, умерла в лечебном учреждении. Она стала четвертой погибшей.

Сейчас в больнице остаются двое раненых.

Вечером 12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Сейчас ведутся его поиски.-0-