Количество жертв торнадо в штате Теннесси в США возросло до 22

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торнадо, обрушившийся ночью 3 марта на штат Теннесси, унес жизни 22 человек. Об этом сообщила телекомпания CNN .

На юге США из-за торнадо погибли 9 человек Стихия обрушилась на столицу штата Теннесси Нашвилл около 00.30 по местному времени, затем торнадо двигалось на восток со скоростью примерно 20 м/с.

16 жертв подтверждено в округе Патнам. В округах Бентон, Уилсон и Дэвидсон погибли шесть человек.

Ранее агентство Associated Press сообщало о 19 жертвах. Начальник пожарной службы города Нэшвилл информировал о 156 госпитализированных. Торнадо привел к разрушению 48 построек и к обрывам линий электропередачи. Как информирует телеканал CNN , более 47 тыс. потребителей в штате остались без электроэнергии.-0-