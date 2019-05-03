Количество жертв вооруженных столкновений под Триполи превысило 390 человек

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате столкновений, которые продолжаются близ столицы Ливии, приближается к 400, сообщает ТАСС.
По данным на сегодня, по меньшей мере 392 человека убиты и свыше 1,9 тыс. получили ранения в результате боевых действий между правительственными силами и отрядами Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
Кроме того, уже зарегистрировано более 50 тыс. мирных жителей, которые из-за конфликтов были вынуждены оставить свои дома.
30 апреля сообщалось о 345 убитых.-0-
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