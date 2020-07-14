Количество жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 38

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве бензовоза, произошедшем 6 июля на севере Колумбии, погибли 38 человек. Об этом сообщил журнал Semana со ссылкой на представителей департамента здравоохранения города Барранкилья. Ранее сообщалось о 20 жертвах взрыва.

По информации издания, с прошлой среды в больницах умерли еще 18 человек. Семь колумбийцев, получивших серьезные ожоги, остаются в палатах интенсивной терапии.

6 июля в муниципалитете Пуэбло-Вьехо (северный департамент Магдалена) произошло ДТП с участием бензовоза. Бензовоз взорвался, когда местные жители попытались слить топливо. В результате семь человек погибли на месте, больше 50 пострадали.-0-