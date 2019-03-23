Количество жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва на химическом заводе на востоке Китая возросло до 64 человек, в больницах находятся 94 пострадавших. Об этом 23 марта сообщает
Отмечается, что опознаны 26 человек. Без вести пропавшими считаются 28 человек. Среди пострадавших 21 человек находится в критическом состоянии, 73 - в тяжелом.
Взрыв на заводе в Китае был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2.-0-
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