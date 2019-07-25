Количество жертв взрыва в столице Сомали возросло до 11

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва, прогремевшего 24 июля в столице Сомали, возросло до 11. Об этом сообщил телеканал
Ранее сообщалось о шести погибших и шести пострадавших, среди которых мэр Абдирахман Омар Осман. По данным телеканала, мэр и четыре местных чиновника отправлены на лечение в Катар.
24 июля террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании администрации Могадишо вскоре после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона, который провел в администрации встречу с мэром и губернатором провинции Банадир. Как сообщает Al Jazeera, ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Группировка заявила, что целью атаки был спецпредставитель генсека ООН.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2579 BYN
|2.257 BYN
|2.259 BYN
|USD
|2.0293 BYN
|2.024 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2129 BYN
|3.206 BYN
|3.215 BYN