Количество жертв взрыва в столице Сомали возросло до 11

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва, прогремевшего 24 июля в столице Сомали, возросло до 11. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

Ранее сообщалось о шести погибших и шести пострадавших, среди которых мэр Абдирахман Омар Осман. По данным телеканала, мэр и четыре местных чиновника отправлены на лечение в Катар.

24 июля террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании администрации Могадишо вскоре после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона, который провел в администрации встречу с мэром и губернатором провинции Банадир. Как сообщает Al Jazeera, ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Группировка заявила, что целью атаки был спецпредставитель генсека ООН.-0-