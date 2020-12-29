Количество жертв землетрясения в Хорватии увеличилось до семи

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего 29 декабря в Хорватии, достигло семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное информационное агентство Hina.

По данным агентства, тело мужчины, который работал органистом в церкви в населенном пункте недалеко от города Сисака, было обнаружено под завалами здания. В настоящее время идут работы по устранению последствий разрушения.

Ранее газета Jutarnji list сообщила, что в хорватском городе Петриня к юго-востоку от Загреба погиб ребенок. Как информировало издание, в Петрине, которая, наряду с городом Сисак, оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений.-0-