Количество жертв землетрясения в Турции достигло 115 человек

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 115. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"В результате землетрясения погибли 115 человек, 23 людям оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в заявлении ведомства. Ранее сообщалось о 114 погибших и 1 035 получивших травмы.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. За первым мощным толчком последовали повторные. Всего зафиксировали более 1 100 афтершоков, часть из которых имела магнитуду больше 4.-0-