Колизей откроется для посетителей 1 июня

26 мая, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Археологический парк Колизея откроется для посетителей 1 июня после периода карантина, введенного из-за опасности распространения коронавируса. Дату открытия главного археологического памятника Италии объявила сегодня дирекция музея под открытым небом, сообщает ТАСС.

Вместе с Колизеем можно будет посетить Римский форум и Палатин, однако вход на эти площадки будет располагаться в одной точке, из которой предполагаются четыре маршрута. Завершаться они будут в разных точках, что позволит не создавать скопления посетителей.

Как уточнили в дирекции, посещение Колизея возможно только по заранее забронированным билетам. Кроме того, на входе всем посетителям будет измеряться температура. Для этого устанавливаются специально заказанные тепловизоры.

Дирекция парка заключила с муниципальным санитарным управлением ASL Roma 1 соглашение об оказании медицинской поддержки. На площади перед Колизеем будет развернут медпункт, а медучреждение будет готово принять туристов с симптомами простуды или гриппа. "Благополучие наших сотрудников и наших посетителей всегда было приоритетом, тем более сейчас, в такой чрезвычайный момент", - подчеркнула директор музея Альфонсина Руссо.

Цены на билеты сохраняются прежними: 16 евро за билет, который действителен в течение 24 часов. При этом вводится и льготный билет по цене 9,5 евро, который позволит посетить амфитеатр I века нашей эры с 14.00.

Учреждения культуры, включая музеи и выставки, были закрыты в Италии с 8 марта. С 18 мая разрешено возобновлять их работу при соблюдении всех норм безопасности. Во вторник, 26 мая, открылся для первых посетителей археологический парк Помпеи. 1 июня открываются музеи Ватикана.-0-