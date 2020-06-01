Колизей вновь принял туристов после карантина

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музейный комплекс "Колизей" в Риме начал принимать посетителей. Пока в Колизей будут пускать группы численностью не более 14 человек с интервалом в 15 мин, сообщает ТАСС.

Руководство музея приняло очень жесткие меры безопасности. На входе, который возможен только по заранее забронированным билетам, современный тепловизор измеряет температуру.

Дополнительной услугой, входящей в стандартную цену билета, стало сопровождение гида. Передвигаться по Колизею самостоятельно нельзя, каждая группа должна иметь сопровождение. Внутри Колизея достаточно разных маршрутов, что позволяет разводить одновременно находящиеся внутри памятника группы. В среднем экскурсия продолжается 45 минут - 1 час. Все посетители должны быть в масках, а экскурсовод - еще и в защитном экране.

В ближайшее время посетителям будет предлагаться специальная программа, которую можно загрузить на мобильные устройства. Планируется, что она станет путеводителем для посетителей, среди которых, помимо римлян и итальянцев, летом ожидают европейцев.

Пока остаются закрыты магазины сувениров и билетные кассы, поэтому, как объясняет всем останавливающимся у входа прохожим сотрудник охраны, попасть внутрь можно только по заранее заказанным билетам. По этим билетам, как и раньше, в 48-часовой срок можно побывать на Римском форуме и на холме Палатин, которые входят в единый с Колизеем археологический парк.-0-