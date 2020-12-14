Коллегия выборщиков приступила к голосованию за следующего президента США

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены коллегии выборщиков приступили к голосованию за следующих президента и вице-президента США. Голосование пройдет в административных центрах всех 50 американских штатов, а также в федеральном округе Колумбия, сообщает ТАСС.

Власти всех штатов и столицы уже утвердили результаты прошедших 3 ноября выборов, согласно которым демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков и должен стать 46-м президентом страны. Тем не менее, нынешний глава вашингтонской администрации республиканец Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не увенчались успехом, их иски отклонены в том числе Верховным судом США.

По последним данным, за Джозефа Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Дональда Трампа - 74,2 млн.

Хотя формально 3 ноября избирались не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и системы подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признакам.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Однако 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.-0-