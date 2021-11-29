Коллекцию изделий Фаберже продали на аукционе Christie's почти за $7 млн

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частная коллекция произведений фирмы Фаберже, насчитывающая 86 лотов, ушла с молотка в Лондоне за 5,2 млн фунтов ($6,9 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's, который провел торги.

Коллекция, собранная британским бизнесменом Гарри Вульфом, изначально оценивалась в 2,2 - 3,2 млн фунтов ($3 - 4,3 млн), в итоге результат значительно превысил ожидания.

Самым дорогим реализованным лотом собрания стал этюд земляники в стакане из горного хрусталя с украшениями из золота, эмали, нефрита, жемчуга и бриллиантов, созданный примерно в 1900 году. Он нашел нового владельца за 325 тыс. фунтов ($430 тыс.). Созданная тогда же фигурка голубой синицы из камней, украшенная золотом и драгоценными камнями была продана за 150 тыс. фунтов ($200 тыс.), что в три раза превысило нижний эстимейт (первоначальную оценку - прим. ТАСС) лота. За такую же сумму ушла фигурка глухаря из агата, украшенная золотом и драгоценными камнями.

Аукцион прошел успешно. В ходе торгов продано 98% лотов и вдвое превышена предаукционная оценка. Это свидетельство масштаба коллекции Гарри Вульфа.

В аукционе участвовали клиенты из 18 стран и четырех континентов. Покупатели из России активно боролись за камнерезные фигурки животных с выдающимся провенансом и произведения в русском стиле. 21% покупателей были из России.-0-