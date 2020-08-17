Коллекцию шедевров Букингемского дворца представят широкой публике

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шедевры великих мастеров из коллекции Букингемского дворца, которые находились в официальной резиденции королевы Великобритании Елизаветы II, впервые за 200 лет будут представлены широкой публике. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Работы Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера, ван Дейка, Каналетто и других живописцев смогут увидеть те, кто приобретет билеты на экскурсию по резиденции. Экспозиция, которая расположится в лондонской Королевской галерее в связи с капитальным ремонтом в Букингемском дворце, будет состоять из 65 работ, сообщает ТАСС.

По словам смотрителя королевских картин Десмонда Шоу-Тейлора, это единственная возможность воочию увидеть жемчужины изобразительного искусства. В числе самых интересных для любителей живописи он назвал полотно Вермеера "Урок музыки" и картину Рембрандта "Судостроитель и его жена". Последняя, как утверждают эксперты, - в числе любимых картин Елизаветы II.

Коллекция британских монархов, включающая полотна великих мастеров, ювелирные шедевры, редкие старинные книги, исторические реликвии со всего мира, собиралась на протяжении более чем 500 лет. Значительную часть картин приобрел король Георг IV (1762-1830). В связи с ремонтом экспертам монархического дома придется найти достойное место для более чем 10 тыс. произведений искусства, в том числе картин, фарфора, гобеленов.

Экспозиция "Шедевры Букингемского дворца" откроется в Королевской галерее в декабре 2020 года.-0-