Колонна американской военной техники направилась из Ирака в Сирию

16 февраля, Минске /Корр. БЕЛТА/. Колонна боевой техники американской армии направилась из Ирака в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

В колонне находится более 50 единиц военной техники.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен 11 февраля заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в сирийской провинции Идлиб, хотя обеспокоены происходящим в регионе.

Ранее, в конце 2019 года, глава Пентагона заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. Объединенное оперативное командование Вооруженных Сил Ирака сообщило, что подразделения американской армии, которые Вашингтон выводит из северо-восточной части Сирии, не получали разрешения иракских властей на то, чтобы остаться на иракской территории.-0-