Колонна свободы: жители Канады вышли на масштабную акцию протеста против антиковидных мер

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Канады проходит масштабная акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, против антиковидных мер, сообщает газета Ottawa Citizen.

Участники акции выступают против обязательной вакцинации и двухнедельного карантина для всех, кто возвращается из США. В мероприятии участвуют не только водители грузовиков, но и обычные жители Оттавы, а также других канадских городов, которые выступают против карантинных мер в стране.

Протестующие говорят, что готовы оставаться в столице в течение нескольких месяцев, пока не будут выполнены их требования.

Акция протеста началась 23 января, когда из провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы выехала колонна дальнобойщиков, которая получила название "Колонна свободы". Постепенно к группе грузовиков присоединялись дальнобойщики из других регионов, а также местные жители на личных автомобилях. В субботу, 29 января, колонна достигла Оттавы. Сотни фур, грузовиков и легковых автомобилей выстроились перед офисом премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который из соображений безопасности покинул свою резиденцию и переехал в другое место. При этом тысячи транспортных средств остались стоять на въезде в город.

Акция проходит мирно, однако вместе с требованием отменить принудительную вакцинацию слышны также призывы к смене власти. Между тем в социальных сетях распространились призывы устроить канадскую версию штурма Капитолия в США. Кроме того, в толпе были замечены нацистские символы и лозунги.

В полиции Оттавы сообщили, что службы правопорядка следят за ситуацией. Чтобы не спровоцировать столкновения с демонстрантами, полицейские пока не выписывают штрафы и не эвакуируют транспортные средства. Между тем отмечается, что расходы на охрану правопорядка в городе оцениваются в более чем $800 тыс. в день.-0-