Колумбия до 22 ноября закроет границы из-за забастовки

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колумбия закроет границы из-за общенациональной забастовки. Мера будет действовать до 22 ноября, сообщает колумбийская миграционная служба.

Закрытие границы начнется сегодня в полночь и продлится до пяти утра 22 ноября. Решение распространяется на все сухопутные и речные границы с Бразилией, Венесуэлой, Перу и Эквадором. Оно призвано обеспечить полную безопасность во время манифестаций, которые будут проводиться в разных регионах страны 21 ноября.

Пограничные пункты будут усилены дополнительными сотрудниками миграционной службы.-0-