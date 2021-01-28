28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колумбия приостанавливает авиасообщение с Бразилией из-за распространения новой формы коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке, сообщает ТАСС.

"Отменяются рейсы из Колумбии в Бразилию и из Бразилии в Колумбию", - заявил Иван Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Такая мера будет действовать в течение 30 дней, начиная с 29 января.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря 2020 года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. По информации британских экспертов, существуют два разных типа бразильской разновидности вируса. В конце декабря власти страны начали проверять информацию о том, стал ли новый штамм доминирующим в штате Рио-де-Жанейро.-0-