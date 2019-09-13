Команда затонувшего в Калифорнии судна спала в момент пожара

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда затонувшего у острова Санта-Крус (штат Калифорния) прогулочного судна Conception спала, когда на судне начался пожар, унесший жизни 34 человек. Об этом говорится в опубликованном 12 сентября предварительном докладе Национального совета по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием причин катастрофы.

Пять членов экипажа спали в помещении за рулевой рубкой, один - в тамбуре салона на второй палубе. Одного из членов экипажа разбудил шум, он отправился выяснить причину и увидел пламя на корме, разбудил других членов экипажа, и капитан подал сигнал бедствия.

Сигнал бедствия с Conception, на борту которого находились 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе 2 сентября. На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 м от острова Санта-Крус на глубине 19,5 м, над водой осталась лишь носовая часть. Пять членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, смогли спастись.-0-