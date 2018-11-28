Командир вертолета Ми-26 погиб при жесткой посадке на севере России

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и пять пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе Российской Федерации, сообщил ТАСС источник в авиадсипетчерской службе региона.
Инцидент произошел ориентировочно в 40 км от Харьягинского месторождения. Вертолет Ми-26, по информации источника, жестко сел при взлете из-за обледенения. В результате погиб один человек, пятеро получили травмы. В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что погибший - командир экипажа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура начала проверку.
Борт санавиации из-за плохой погоды не может вылететь к месту жесткой посадки, а в Архангельске ожидает возможного вылета самолет Л-410.
По предварительной информации, всего на борту находились шесть человек, включая командира судна. Вертолет принадлежит авиакомпании UTair.-0-
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