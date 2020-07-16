Комары-переносчики вируса Западного Нила обнаружены в Сербии

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комары-переносчики вируса Западного Нила обнаружены сразу в нескольких районах Белграда и в ряде городов Сербии, сообщает сербская газета "Вечерние новости".
Комары встречаются в основном на кладбищах и в лесах, также в некоторых городских районах и на берегах Дуная, рассказал представитель Института медицинской экологии Иван Алексич.
Лихорадка Западного Нила представляет собой острое вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы комаров и некоторых видов клещей и может привести к летальному исходу. Естественными хозяевами вируса являются птицы, комары инфицируются во время питания кровью заболевших птиц.
Инкубационный период заболевания обычно составляет от 3 до 14 дней. Основными симптомами болезни являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, тошнота, рвота, иногда кожная сыпь и увеличение лимфатических узлов. Болезнь также может поражать центральную нервную систему в виде менингитов или менингоэнцефалитов.-0-