Комбинация "Спутника V" c Moderna показала повышенный иммунный ответ 

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование, проводимое в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций, показало, что комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" c препаратом американской компании Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте, сообщает ТАСС.





По словам Даниэля Ферранте, при сравнении вакцинации двумя компонентами "Спутника V" и комбинации российского препарата с вакциной компании AstraZeneca не было замечено значительных изменений в иммуногенности. "Но было большее влияние при комбинации "Спутника V" с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ", - заявил Даниэль Ферранте.





По его словам, результаты исследования комбинации "Спутника V" c препаратом китайской компании Sinopharm все еще анализируются.





Замминистра отметил, что в ходе исследований комбинаций не было выявлено отличий в том, что касается вероятности развития побочных эффектов при вакцинации. "Не было ни одной госпитализации", - сказал он. Эти выводы подтвердил министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Николас Креплак.





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Аргентина стала третьей страной в мире после России и Беларуси, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в стране начали прививать им медицинских работников.-0-