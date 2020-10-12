Комендант Бишкека предложил президенту Кыргызстана продлить в городе режим ЧП

12 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Комендант города Бишкек Алмазбек Орозалиев предложил продлить в городе режим чрезвычайного положения. Инициативу он озвучил во время встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба главы государства.

"Во время встречи Алмазбек Орозалиев отметил, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы значительно сократилась преступность и количество правонарушений. В то же время со стороны жителей Бишкека поступают настоятельные просьбы, в связи с чем для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы", - говорится в сообщении.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения из-за беспорядков в городе.

Ранее депутат Мыктыбек Абдылдаев пояснил журналистам, что если парламент не утвердит в течение трех дней указ президента о введении режима ЧП, то документ автоматически теряет силу. На сегодняшний день парламент указ президента еще не утвердил.

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других политиков. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков призвал лидеров партий вернуть политический процесс в правовое русло и подписал указы об отставке правительства и премьер-министра, а также сменил руководителей ряда силовых структур. Указом Жээнбекова с 9 по 21 октября в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения.-0-