Комендантский час из-за COVID-19 сохранится в Тунисе до 30 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Туниса объявили о продлении до 30 декабря действия комендантского часа по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает Синьхуа.

Как говорится в заявлении Министерства здравоохранения Туниса, комендантский час будет действовать по 30 декабря с 20.00 до 5.00. Также запрещено проводить ярмарки и собрания, кафе и рестораны будут закрываться в 19.00.

По данным на 7 декабря, в Тунисе с начала пандемии зарегистрировано 104 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 76 441 человек, умер 3 561.-0-