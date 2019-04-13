Комендантский час отменили в Судане

13 апреля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Переходный военный совет Судана отменил комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал на пресс-конференции в Хартуме глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

По его словам, в стране сформируют гражданское правительство. Переходный период составит два года.

Военный совет страны, сформированный в связи с отстранением от власти президента и роспуском парламента, информировал также, что подал в отставку глава Национальной службы разведки и безопасности Судана Салах Гош. Накануне об уходе с поста главы Военного совета объявил министр обороны Авад бен Ауф.

Армия Судана 11 апреля объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти, роспуске парламента и действующих органов власти. Кроме того, было объявлено о приостановке действия Конституции и введении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.-0-