Комендантский час ввели в примерно 40 городах США

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час из-за продолжающихся в США протестов и беспорядков действует на территории примерно 40 американских городов, сообщает ТАСС.

По данным телеканала CNN, 30 мая находиться на улице в ночные часы запретили в 25 городах США. В понедельник это число выросло уже примерно до 40. В большинстве случаев комендантский час в американских городах начинается в период с 19.00 до 23.00 и завершается в 5.00 или 6.00.

Ограничения введены в том числе в крупнейшем мегаполисе США Нью-Йорке, а также в Лос-Анджелесе, Сан-Хосе и Сан-Франциско (штат Калифорния), Чикаго (Иллинойс), Филадельфии и Питтсбурге (Пенсильвания), Далласе и Сан-Антонио (Техас), Майами, Джексонвилле и Орландо (Флорида), Колумбусе, Цинциннати, Дейтоне и Кливленде (Огайо), Сиэтле (Вашингтон), Детройте (Мичиган), Миннеаполисе и Сент-Поле (Миннесота), Луисвилле (Кентукки).

В этом списке и Вашингтон. Ограничения в столице будут действовать не менее двух суток. Аризона пока остается единственным штатом, на всей территории которого введен комендантский час.

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Согласно оценкам The Associated Press, за последние несколько дней в США задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.-0-