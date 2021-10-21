Комиссар СЕ по правам человека осудила притеснения беженцев на границах европейских стран

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения прав человека все чаще происходят в отношении просителей убежища на границах стран Совета Европы (СЕ), считает комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня ее пресс-службой, сообщает ТАСС.

"Нарушения прав человека в отношении беженцев, просителей убежища и мигрантов на границах государств - членов Совета Европы растут с угрожающей скоростью. Государства - члены СЕ должны занять позицию против оттеснения беженцев на границах и четко противостоять попыткам легализовать эту незаконную практику", - заявила Дунья Миятович. Комиссар пояснила, что оттеснением является среди прочего отказ в доступе к убежищу и выдворение без индивидуальных гарантий, часто сопровождаемое жестоким насилием или даже угрозой для жизни человека.

По словам Дуньи Миятович, подобная практика идет вразрез с женевской Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Европейской конвенцией по правам человека. Она добавила, что намеренное нарушение права на обращение за убежищем, а также запрета пыток и бесчеловечного обращения вместе с запретом на коллективные высылки, чаще всего оправдывается необходимостью реагировать на "чрезвычайную ситуацию". Комиссар призвала лидеров ЕС предпринять шаги для недопущения подобной практики. Европейские государства должны признать свою совместную ответственность за решение серьезной проблемы прав человека на континенте.-0-