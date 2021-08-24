Комиссар Совета Европы призвала Литву соблюдать права человека во время миграционного кризиса

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните с призывом не забывать во время миграционного кризиса о международных обязательствах по соблюдению прав человека, сообщает Delfi."Очень важно, чтобы члены Совета Европы, сталкиваясь с миграционными вызовами, соблюдали стандарты, предусмотренные в Европейской конвенции по правам человека и в Конвенции о беженцах 1951 года, а также в других основных юридических документах", - заявила комиссар Совета Европы в письме премьеру Литвы.Дуня Миятович отметила, что в контексте данных обязательств тревогу вызывают принятые в Литве поправки к закону о правовом положении иностранцев, которыми отменяются "важные предохранители в процедуре получения убежища", связанные с детальным расследованием фактов, предоставлением юридической помощи и возможностью подачи апелляции."Это, очевидно, будет создавать угрозу принципу невозвращения, а также праву на эффективную защиту. Также я озабочена, что новые законы позволят применять ускоренные процедуры по отношению к уязвимым лицам, таким как несовершеннолетние без сопровождения, жертвы пыток и торговли людьми, без учета их специфической ситуации", - заявила Дуня Миятович.Комиссар также обратила внимание, что прибывающие в Литву мигранты размещаются в условиях, которые могут быть приравнены к условиям нахождения под стражей. Кроме того, она предупреждает, что, автоматически разворачивая мигрантов на границе, нет возможности выявить, не угрожает ли им опасность.-0-