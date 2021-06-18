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18 июня 2021, 14:12

Комиссия Совфеда РФ ожидает попыток организовать незаконные акции протеста в период выборов

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинговая группа по признакам вмешательства в суверенные дела России в период подготовки и проведения выборов в Госдуму прогнозирует попытки организации незаконных протестных акций с их последующим освещением в зарубежных СМИ. Об этом заявил Владимир Джабаров - глава рабочей группы по мониторингу, образованной в рамках временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сообщает ТАСС.

"В период предвыборной кампании следует ожидать попытки устраивать в России противоправные уличные акции с их последующим освещением иностранными СМИ и соцсетями", - сказал Владимир Джабаров на заседании рабочей группы.

По его словам, при попытках дискредитации итогов думских выборов 2021 года во многом будут использованы западные наработки по белорусскому сценарию, то есть с имитацией всеобщего непризнания в мире их итогов. "Последнее может проявляться в синхронизированной по времени и тождественной по содержанию публичной реакции должностных лиц, политиков, журналистов, экспертов и правозащитников в ряде стран Евросоюза и НАТО, а также в проведении соответствующих заявлений и резолюций антироссийского характера с площадок Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и т.д.", - сказал сенатор.

Владимир Джабаров подчеркнул: иностранные центры, в том числе американские, стран Евросоюза, НАТО и Украины, еще до официального объявления парламентских выборов в РФ начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации. "Судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитации всей избирательной системы России, президентской избирательной кампании 2024 года. Иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов", - сказал он.

Глава рабочей группы, сославшись на имеющиеся у комиссии данные, отметил, что конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 года была начата весной этого года и координируется Госдепартаментом США.

По его словам, аффилированные с Госдепом, американскими спецслужбами и иными западными центрами структуры, признанные в РФ иностранными агентами и обвиненные в экстремистской деятельности, должны, по заслуживающей доверие информации, с начала объявления избирательной кампании выдвигать кандидатами на выборы в Госдуму лиц из числа своих активистов, граждан России, тех, кто не может согласно действующему законодательству РФ быть зарегистрирован на законных основаниях. "То есть искусственно создается заведомо провокационная ситуация, в которой власти США и их союзники в итоге смогут поднять международную шумиху о якобы массовых нарушениях избирательных прав граждан в России", - подчеркнул Владимир Джабаров.

В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации Андрей Климов сообщил, что с использованием современных информационных технологий, включая искусственный интеллект, планируется фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. "Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений в период голосования", - сказал он.

"Уже сегодня есть все основания полагать, что в ближайшее время с использованием русскоязычных лиц за рубежом будут проводиться имитации протестных акций антироссийской направленности для их последующего использования прозападными СМИ, социальными сетями и соответствующими НКО в целях дискредитации избирательной системы России", - добавил Андрей Климов. Он подчеркнул: комиссия сделает все возможное для дальнейшего выявления и разоблачения подобных противоправных попыток.

Выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования намечены прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.-0-

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