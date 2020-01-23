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23 января 2020, 21:30

Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit

Антонио Таяни. Фото Reuters
Антонио Таяни. Фото Reuters
Новости темы "Выход Великобритании из ЕС"
Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из ЕС
Парламент Великобритании утвердил билль о Brexit

23 января, Брюссель /БЕЛТА-ТАСС/. Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал сегодня на экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

"Пленарная сессия Европарламента проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января", - заявил глава комитета по конституционным делам Антонио Таяни.

"Страна покидает Евросоюз. Это исторический момент, но не время для празднования. Мы глубоко сожалеем об этом, но уважаем суверенное решение британского народа, - сказал он. - Выход Великобритании - это антитеза ценностям и целям Евросоюза, который несет своим гражданам единство и процветание".

"Сегодня мы дали рекомендацию сессии Европарламента утвердить это соглашение, голосование на ней будет окончательным", - проинформировал в свою очередь координатор ЕС по Brexit Ги Верхофстадт. По его словам, он продолжает надеяться, что однажды настанет день, когда "британские депутаты вернутся в Европарламент", то есть королевство снова вступит в ЕС.

Как сообщалось, сегодня билль о выходе Великобритании из Евросоюза подписала королева Елизавета II, что дало документу статус закона и завершило подготовку к Brexit с британской стороны после 10 месяцев отсрочки. Ранее этот билль отказались утверждать законодательные органы Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, однако это не повлияло на процесс Brexit.-0-

Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из ЕСЕлизавета II подписала билль о выходе Великобритании из ЕС
Brexit намечен на 31 января, однако, чтобы он состоялся, соглашение о выходе Соединенного Королевства необходимо ратифицировать Европарламенту. При этом не должно возникнуть никаких препятствий.

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