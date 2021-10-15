Комитет Европарламента по правовым вопросам готовит иск в суд ЕС против Еврокомиссии

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по правовым вопросам Европарламента добивается подачи в Европейский суд иска в отношении Еврокомиссии. Как сообщает Deutsche Welle, Европарламент недоволен бездействием Еврокомиссии в отношении Польши и Венгрии, которые обвиняются в нарушениях верховенства закона.

Накануне, 14 октября, 13 депутатов Европарламента проголосовали за подачу иска о бездействии Еврокомиссии, три высказались против, шесть воздержались. Теперь председатель Европарламента Давид Сассоли должен передать иск в Европейский суд - высший судебный орган ЕС в Люксембурге. Прежде он может инициировать пленарное голосование по этому вопросу.

"Ограничения основных прав и независимости судебной власти правительствами Венгрии и Польши представляют серьезную угрозу для граждан этих стран, а также для надзора за средствами Евросоюза, которые выделяются правительствам", - заявил докладчик комитета Европарламента по правовым вопросам Сергей Лагодинский. Он напомнил, что механизм верховенства закона ЕС был разработан именно для этого.

Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

Правительства Венгрии и Польши предполагали, что новая процедура будет использована в первую очередь против них, поэтому обжаловали ее в Европейском суде, разбирательство еще не завершено. Еврокомиссия решила дождаться решения Европейского суда по искам Будапешта и Варшавы, а затем действовать.

Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии. Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен судебной реформой в этой стране и принятым Варшавой решением о главенстве польской Конституции над европейским законодательством.-0-