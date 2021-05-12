Комитет Госдумы РФ одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профильный комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции сегодня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, сообщает ТАСС.

Законопроект вводит запрет выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после ЧП в школе в Казани.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли девять человек, в том числе семь детей. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК (убийство двух и более лиц).-0-