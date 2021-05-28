Комитет по транспортной безопасности Японии начал разбор инцидента с участием судна "Амур"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по транспортной безопасности Японии сегодня приступил к разбору причин столкновения российского траулера "Амур" с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" у берегов Хоккайдо. Об этом ТАСС сообщили в отделе береговой охраны Японии в Момбецу.

"Мы подтверждаем, что такое расследование началось. У нас на данный момент нет информации, как долго оно может продлиться", - отметили в ведомстве. По данным агентства Kyodo, сегодня специалисты намерены изучить корпус "Амура". Днем ранее аналогичная процедура была проведена в отношении японской рыболовной шхуны.

Комитет по транспортной безопасности Японии также сообщил, что его "сотрудники не планируют проводить расследование для установления виновных, а намерены лишь поговорить с капитаном российского судна для выяснения причин произошедшего".

В генеральном консульстве РФ в Саппоро добавили, что судно "Амур" на добровольной основе продолжит оставаться в Момбецу до окончания разбора происшествия. Сам траулер и его экипаж официально не задержаны.

Судно рыболовной ассоциации города Момбецу на севере Японии столкнулось с российским судном водоизмещением 662 т в 23 км от побережья острова Хоккайдо 26 мая. В результате происшествия шхуна водоизмещением 9,7 т перевернулась, люди оказались в воде. Пострадавших и тела трех погибших моряков подняли на борт "Амура". Позже их доставили в порт города Момбецу.-0-