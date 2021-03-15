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15 марта 2021, 20:26

Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca

Фото Imago
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15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит 16 марта вопросы, связанные с препаратом компании AstraZeneca, применение которого приостановили несколько стран из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на брифинге в Женеве генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, решение о приостановке применения AstraZeneca представляет собой "рутинную практику", которая "показывает, что система надзора работает и имеется эффективный контроль". "Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра, 16 марта", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.-0

В ФРГ зафиксировали семь случаев образования тромбов после прививок AstraZeneca

Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca

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