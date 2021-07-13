Компании J&J и AstraZeneca планируют изменить составы вакцин для снижения риска тромбообразования

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом прорабатывают возможность изменения своих препаратов, чтобы снизить или полностью исключить риск возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Участие в исследовании этого вопроса принимают ученые из Европы, США и Канады, работа которых "позволяет надеяться, что к началу следующего года удастся установить причину возникновения тромбов после вакцинации и внести соответствующие коррективы в препараты". Исследования находятся на ранней стадии, поэтому на данный момент неясно, можно ли модифицировать эти вакцины и будут ли эти изменения иметь коммерческий смысл.

Газета указывает, что на сегодняшний день эти производители продают вакцины по себестоимости, но они могут повысить цены в развитых странах после окончания пандемии. Кроме того, решение проблемы с образованием тромбов может укрепить доверие общественности к препаратам. Опрошенные газетой ученые подчеркивают, что сначала предстоит выявить факторы, которые приводят к возникновению этой редкой побочной реакции.

AstraZeneca намерена выпустить новый вариант своей вакцины, эффективный против новых штаммов коронавируса, к осени, однако к этому времени компания вряд ли успеет решить проблему с тромбами.

Препараты британско-шведской AstraZeneca и американской Johnson & Johnson разработаны по схожей технологии, в них используются аденовирусные векторы, однако в первой используется аденовирус шимпанзе, а во второй - человеческий, поясняет газета. В США разрешена к применению вакцина Johnson & Johnson, но не британский препарат. Однако вакцина AstraZeneca широко используется в других странах мира. Обе компании со ссылкой на регулирующие органы государств неоднократно подчеркивали, что польза от их вакцин превышает возможные риски тромбоза для большинства людей.-0-