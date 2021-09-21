Компания Bloomberg заявила о мировом кризисе на рынке жилья на фоне пандемии

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На рынке жилья во всем мире на фоне пандемии коронавируса возник кризис. Проблемы есть не только в сфере продажи, но и при аренде, сообщает Bloomberg.

Немало людей вынуждены покидать арендованное жилье, потому что больше не могут себе его позволить. По словам бургомистра Берлина Михаэля Мюллера, эта проблема наблюдается в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии.

По мнению экспертов, цены на недвижимость во многих регионах растут по разным причинам. Например, до пандемии были установлены низкие ставки на жилищные кредиты, из-за коронавируса снизились темпы строительства, а семьи стали реже выставлять свое жилье на продажу. Как пишет Bloomberg, во многих странах уже возникла угроза так называемого пузыря, когда быстрые темпы роста ипотечного кредитования приводят к наращиванию просроченной задолженности, обесценению банковских залогов и, как следствие, обвалу рынка.

Власти принимают различные меры, например, в Канаде собираются временно запретить иностранцам покупать жилье, а в Китае для снижения цен хотят ввести ограничения для строителей.

В России за последний год тоже существенно выросли цены на жилье. По данным ЦИАН, самый заметный рост зафиксирован в Северо-Западном и Центральном федеральных округах - 23,6% и 23,1% соответственно.

Специалисты считают, что в ближайшее время рынок стабилизируется - не будет ни существенного роста, ни снижения.-0-