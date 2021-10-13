Компания Boeing потребует от 125 тыс. своих сотрудников в США вакцинироваться от COVID-19

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Boeing заявила, что потребует от 125 тыс. своих американских сотрудников вакцинации от коронавируса до 8 декабря в соответствии с указом президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации федеральными подрядчиками своих работников, сообщает Reuters.

"Boeing требует от своих сотрудников в США либо предъявить доказательства вакцинации, либо иметь обоснованное освобождение (в связи с инвалидностью или стойкими религиозными убеждениями) к 8 декабря", - заявили в компании.

Это требование пока не вступит в силу для отделений Boeing в Техасе в связи с указом губернатора штата Грэга Эбботта, согласно которому предприятиям и организациям на территории Техаса запрещается требовать от своих сотрудников обязательного прохождения вакцинации.

Джо Байден 9 сентября объявил о введении обязательной вакцинации всех служащих федерального правительства и его подрядчиков. Позже администрация США приняла решение, что это требование должно быть исполнено к 8 декабря этого года. Ожидается, что оно коснется миллионов сотрудников.-0-