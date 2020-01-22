Компания Boeing приостановила производство самолетов 737 MAX

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Boeing временно прекратила производство самолетов серии 737 MAX, сообщает CNN.

В своем заявлении руководство компании указало, что первоочередной задачей Boeing является безопасность. Сборочная линия в Рентоне (штат Вашингтон), на которой строились Boeing 737 MAX, уже приостановила работу.

Руководство Boeing не планирует увольнять сотрудников из-за остановки производства самолетов. Работники будут переведены на другие должности. Такое решение может усложнить выход компании из кризиса.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: в марте 2019 года в Эфиопии, когда погибли 157 человек, и в октябре 2018 года в Индонезии, когда жертвами трагедии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны приостановили эксплуатацию самолетов этой серии по соображениям безопасности.-0-