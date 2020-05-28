Компания Boeing возобновляет производство самолетов 737 MAX

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает ТАСС.

Выпуск самолетов возобновлен на предприятии в Рентоне (штат Вашингтон). В Boeing отметили, что сейчас объемы производства низкие, поскольку были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочих местах и повышения качества продукции. В течение года компания намерена начать выпускать больше самолетов этого типа.

В прошлом году в Boeing заявили о сокращении объемов производства указанных лайнеров. С января текущего года оно было на время прекращено.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: в марте 2019 года в Эфиопии, когда погибли 157 человек, и в октябре 2018 года в Индонезии, когда жертвами трагедии стали 189 человек.

Руководство компании признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны приостановили эксплуатацию самолетов этой серии по соображениям безопасности.-0-