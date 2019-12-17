17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С января 2020 года компания Boeing временно прекратит выпуск самолетов серии 737 MAX, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Руководство Boeing с начала года решило приостановить производство, уточнив, что в связи с этим пока не планируется массовых увольнений работников.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: в марте 2019 года в Эфиопии, когда погибли 157 человек, и в октябре 2018 года в Индонезии, когда жертвами трагедии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны приостановили эксплуатацию самолетов этой серии по соображениям безопасности.-0-