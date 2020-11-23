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23 ноября 2020, 11:44

Компания Danone сократит 2 тыс. рабочих мест из-за пандемии

Фото Bloomberg
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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская продовольственная компания Danone сократит 2 тыс. рабочих мест из-за трудностей, вызванных пандемией COVID-19. Планируется сократить в том числе каждую четвертую позицию в штаб-квартире компании в Париже, сообщает Bloomberg.

Как проинформировали в Danone, руководство после консультаций с сотрудниками и членами совета директоров вводит план экономии, который получил название Local First. Благодаря оптимизации численности персонала ежегодная экономия затрат, по подсчетам компании, должна достичь 1 млрд евро. Компания планирует потратить данные средства на инвестиции. Сокращения составят около 2% от всего персонала Danone. По словам представителя компании, во Франции будет сокращено от 400 до 500 рабочих мест, причем речь идет в основном о руководящих постах.

"Этот год показал, что внешние шоки могут значительно снизить конкурентоспособность нашего бизнеса, - заявил главный исполнительный директор Danone Эммануэль Фабер. - В этом очень нестабильном мире в ближайшие несколько лет нам нужно создать запас прочности". План экономии Local First позволит вернуть Danone на путь роста прибыли, выразил мнение Фабер.

Согласно данным Agence France-Presse, за первые 9 месяцев 2020 года выручка Danone снизилась на 5,4%. Пандемия особенно сильно сказалась на продажах бутилированной воды (минус 20,5%) из-за закрытия кафе и ресторанов.-0-

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