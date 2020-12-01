Компания Moderna намерена в декабре начать поставки вакцины от COVID-19 в Сингапур

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский производитель Moderna может начать поставки в Сингапур своей вакцины от коронавируса уже в декабре. Об этом рассказал газете The Straits Times глава компании Стефан Бансель, сообщает ТАСС.

"Мы направили запрос и соответствующую документацию в Управление медицинских наук республики и поддерживаем конструктивный диалог с ними. Конечно, это будет зависеть от решения сингапурских властей, но ожидаем начало поставок уже в декабре", - рассказал Стефан Бансель. Глава компании отказался уточнить, о каком количестве идет речь, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее министр здравоохранения Сингапура Гань Ким Юн заявил, что правительство сформировало портфель из нескольких потенциальных поставщиков вакцин, точные данные о производителях не приводились.

Moderna проинформировала, что во время третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.-0-