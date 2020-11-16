Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 94,5%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Moderna Inc. заявила, что во время третьей фазы испытаний ее вакцина против COVID-19 показывает эффективность в 94,5%. Об этом сообщает Reuters.

В ходе исследования были изучены 95 подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди 30 тыс. участников испытания. Компания Moderna, которая разработала вакцину в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США, сообщила, что 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получившей плацебо, а остальные 5 случаев - в группе, получившей вакцину. В результате оценочная эффективность вакцины составила 94,5%, сообщает американский телеканал CNBC.

Также представители компании Moderna заявили, что их вакцина может храниться в обычном домашнем или медицинском холодильнике до 30 дней, сохраняя все свои свойства.

Moderna Inc. стала второй американской компанией за неделю, сообщившей о результатах испытаний, которые заметно превосходят ожидания. 10 ноября стало известно, что применение вакцины от коронавируса, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer, снижает риск заболеть COVID-19 на 90%.

Таким образом ожидается, что уже в декабре США смогут получить две вакцины против коронавируса, разрешенные для экстренного использования. А в следующем году правительство США может получить доступ к более чем 1 млрд доз только от Moderna и Pfizer/BioNTech, что более чем достаточно для 330 млн жителей страны.

Обе вакцины, созданные с использованием новой технологии, известной как информационная, или матричная, РНК (мРНК), представляют собой новые мощные инструменты для борьбы с пандемией, за время которой коронавирусом заразились 54 млн человек во всем мире, скончались 1,3 млн. "У нас будет вакцина, которая остановит COVID-19", - заявил президент Moderna Стивен Хоге.-0-