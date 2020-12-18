Компания Pfizer подала заявку в Японии на сертификацию вакцины от COVID-19

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская фармацевтическая компания Pfizer в пятницу подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт представительства компании в Японии.

"Число случаев COVID-19 продолжает расти в Японии и других странах по всему миру, и мы продолжаем прилагать усилия по доставке безопасных и эффективных вакцин в сотрудничестве с регуляторами в каждой стране. Наша заявка на сертификацию основана на данных, полученных в результате строгих с научной точки зрения исследований. Как только мы получим разрешение, мы незамедлительно предоставим вакцину жителям Японии", - сказал исполнительный директор Pfizer Japan Акихиса Харада.

При одобрении правительством разработка Pfizer станет первой вакциной от инфекции, которая будет сертифицирована в Японии. В начале декабря японские власти окончательно одобрили закон о бесплатной вакцинации всех жителей страны от коронавируса. Она может начаться весной 2021 года, однако перед этим необходимо осуществить подготовку медучреждений.

Япония ранее подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, американской фармацевтической компанией Pfizer и американской биотехнологической фирмой Moderna на поставку в будущем вакцин от COVID-19.

Ситуация с пандемией в Японии стала ухудшаться с начала ноября. Общее число случаев заражения превысило 190 тыс., зафиксировано более 2,8 тыс. летальных исходов.-0-