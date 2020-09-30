Компания Shell заявила о сокращении более 10% рабочих мест

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила о планах до 2022 года сократить до 9 тыс. рабочих мест, или более 10% своей рабочей силы, в ответ на различные вызовы, включая падение спроса на нефть на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Shell в настоящее время проводит кампанию по сокращению затрат, которая, как ожидается, приведет к ежегодной экономии от $2,5 млрд к 2022 году. Компания, в штате которой насчитывается 83 тыс. работников по всему миру, также анонсировала постепенный переход от добычи нефти и газа к низкоуглеродной энергетике.

"Мы должны быть более простой, более оптимизированной, более конкурентоспособной организацией, более гибкой и способной реагировать на потребности клиентов, - подчеркнул в своем заявлении генеральный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден. - Это чрезвычайно сложный процесс. Очень больно осознавать, что вы в конечном итоге попрощаетесь с большим количеством хороших людей".

Значительное падение спроса на нефть и газ, вызванное пандемией коронавируса, вынуждает некоторые из крупнейших энергетических компаний Европы ускорить переход на более чистые виды топлива. В июне Shell уменьшила стоимость своих активов на $22 млрд и снизила прогнозы цен на нефть.

Чистая прибыль Royal Dutch Shell в первом квартале 2020 года снизилась на 46% - до $2,9 млрд, а во втором квартале упала на 82% - до $638 млн.

Компания Shell взяла на себя обязательство к 2050 году добиться чистых нулевых выбросов углерода от своей деятельности, сообщает CNN. Ван Берден заявил, что компания по-прежнему будет добывать нефть и газ к этому времени, однако станет продавать преимущественно низкоуглеродную электроэнергию и низкоуглеродное биотопливо и водород.

Некоторые аналитики считают, что глобальный спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к рекордному уровню 2019 года. Вместо этого эксперты ожидают, что пандемия навсегда изменит образ жизни и путешествий людей и потребители будут подталкивать компании и правительства к более быстрому решению климатического кризиса.

В июне транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum (BP) объявила, что сократит 10 тыс. рабочих мест, или 15% своей рабочей силы, при переходе на более чистую энергию.-0-