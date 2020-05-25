Компаниям по добыче сланцевой нефти в США потребуются годы на восстановление

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, будут восстанавливаться в течение минимум нескольких лет после падения цен на энергоносители на мировых рынках. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в электронной версии газеты The Wall Street Journal, сообщает ТАСС.

Согласно оценкам издания, 15 крупнейших в США компаний, которые специализируются на добыче сланцевой нефти, сократили в среднем на 48% свои бюджеты на разработку новых месторождений. По оценкам исследовательской компании Wood Mackenzie, без выделения средств на новые скважины объемы добычи многих из них в течение одного лишь года снизятся на 30-50%.

Согласно прогнозу известного американского эксперта в энергетической сфере Дэниела Ергина, летом следующего года суммарные объемы добычи нефти в США составят около 9 млн баррелей в сутки, позже они вырастут примерно до 11 млн баррелей. Он также полагает, что даже в случае роста цен на энергоносители американские финансовые компании в последующие годы будут гораздо менее охотно вкладывать средства в добычу сланцевой нефти, чем ранее.-0-