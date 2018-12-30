Компьютерный вирус остановил выпуск крупнейших газет США

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерный вирус, атаковавший типографии в американском Лос-Анджелесе, остановил выпуск нескольких печатных изданий, сообщает Associated Press.
Вирус отразился на печати известных газет и журналов New York Times, Los Angeles Times, San Diego Union-Tribune, Wall Street Journal, Chicago Tribune и Baltimore Sun.
Типография принадлежит газете Los Angeles Times. Пресс-секретарь издания сообщила, что в настоящее время специалисты работают над решением проблемы.-0-
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