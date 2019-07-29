Композитор и продюсер Игорь Крутой отмечает 65-летие

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из самых именитых, популярных и востребованных композиторов России Игорь Крутой отмечает сегодня 65-летие.

Игорь Крутой родился в небольшом украинском городе Гайвороне Кировоградской области. Отец, Яков Александрович Крутой, работал экспедитором на заводе "Радиодеталь", мать, Светлана Семеновна, - лаборантом на санэпидемстанции.

Музыкальный слух у маленького Игоря проявился рано. В два года ребенку подарили гармошку, но музыку он в детстве как профессию не воспринимал - мечтал стать шофером. Тем не менее ни один школьный утренник не обходился без аккомпанемента будущего композитора на баяне. Именно благодаря природному умению подбирать мелодии он полгода не вызывал подозрений у педагогов музыкальной школы: те были абсолютно уверены, что мальчик отлично знает нотную грамоту. В 6-м классе Игорь Крутой уже руководил школьным ансамблем, а в старших классах под баян устраивал танцевальные вечера.

В 1974 году Игорь Яковлевич с отличием окончил теоретическое отделение Кировоградского музыкального училища, а через год поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт на дирижерский факультет, в свободное от учебы время подрабатывал учителем игры на баяне в родном городке, но и этой подработки вскоре стало не хватать. Тогда музыкант стал подрабатывать вечерами в ресторане, где познакомился с Александром Серовым, впоследствии принесшим композитору первые лавры.

Позже Игорь Крутой устроился в ВИА "Поющие юнги" при Николаевской филармонии - эта группа была любимой на всех танцплощадках города, она исполняла не только популярные песни "Битлз", но и хиты, написанные композитором.

Игоря Яковлевича пригласили в Московский концертный оркестр "Панорама", а вскоре он стал сочинять песни для "Голубых гитар". В 1981 году композитора позвали на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничал и гастролировал с концертами с актером Евгением Леоновым.

В 1986 году композитор решил продолжить обучение и поступил на композиторский факультет Саратовской консерватории. Судьбоносным же стал следующий год, когда Александр Серов с песней "Мадонна" Игоря Крутого победил на конкурсе "Песня года - 87". Далее для Александра Серова композитором были написаны такие известные песни, как "Вдохновение" и "Судьбе назло", "Музыка венчальная", "Как быть", "Ты меня любишь", с которыми этот же исполнитель занимал первые места на международных конкурсах.

С того звездного момента сотни песен Игоря Крутого появились в репертуаре известных исполнителей: Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле, Александра Буйнова, Алексея Глызина, Алсу, Игоря Николаева, Иосифа Кобзона, Филиппа Киркорова, Софии Ротару, Леонида Агутина, Николая Баскова, Лары Фабиан, Егора Крида, Тимати и многих других.

Знаменит Игорь Крутой и как автор музыки к фильмам "Сувенир для прокурора" (1989), "Жажда страсти" (1991), "Заложники дьявола" (1992). Все эти мелодии, а также инструментальная музыка вошли в его альбом "Без слов", выпущенный в 2000 году. С 1994 года с огромным успехом проходят "Творческие вечера Игоря Крутого", в которых участвуют звезды российской эстрады. Эти концерты прошли в США - на сцене Нью-Йоркского "Мэдисон Сквер Гарден", где присутствовали 16 тыс. зрителей, а также в Shrine Auditorium и Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, на самых престижных концертных площадках Израиля, Германии, Украины и других стран.

В 2009 году вышел двойной альбом "Дежавю", в котором 24 песни Игоря Крутого на итальянском, французском и русском языках исполнил знаменитый оперный баритон Дмитрий Хворостовский. Осенью 2010 года поклонники творчества Игоря Крутого познакомились с новым грандиозным проектом Mademoiselle Jivago, в котором приняла участие всемирно известная французская певица Лара Фабиан. В альбом Mademoiselle Jivago вошли песни, написанные Игорем Крутым на стихи Лары Фабиан.

Помимо творчества Игорь Яковлевич занимается и несколькими масштабными проектами. Он является президентом холдинга "АРС", в состав которого входят Love radio, "Радио Дача" и "Такси-fm", телевизионный фестиваль "Песня года", рекорд-лейбл "АРС-Рекордз", концертная организация "АРС-Concert". В 2004 году Игорь Крутой продюсировал "Фабрику звезд - 4", выпускниками которой стали Тимати, Ирина Дубцова, Доминик Джокер и другие артисты. Игорь Крутой является основателем и сопредседателем жюри конкурсов эстрадных исполнителей "Новая волна" и "Детская Новая волна". В 2015 году основана Академия популярной музыки Игоря Крутого - школа подготовки молодых исполнителей, ведущих, композиторов и танцоров.

Творческий, композиторский, исполнительский и продюсерский таланты Игоря Крутого по достоинству оценены. Игорь Крутой - народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней и другими наградами. С 2018 года - член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Женат Игорь Крутой был дважды. Первая его супруга, ленинградка Елена Крутая, родила композитору сына Николая. Знакомство Игоря Крутого со второй супругой произошло в Нью-Йорке в общей компании друзей. Красавица Ольга сразу же очаровала композитора, и так как уже через две недели после первой встречи ему нужно было возвращаться в Россию, Игорь предложил ей руку и сердце и получил согласие. Сейчас Ольга Крутая живет в США, занимается бизнесом, воспитывает дочь Игоря - Александру. Приемная дочь Крутого Виктория также носит его фамилию и пошла по стопам отчима: работает в жанре танцевальной музыки с американскими диджеями. Уже около двух десятков лет Игорь Крутой живет на два дома: в Москве у него любимая работа, в Нью-Йорке - любимые женщины.

Творчество Игоря Крутого любят и ценят в Беларуси, композитор часто выступает в Беларуси. В нынешнем году Игорь Яковлевич принимал участие в подготовке церемоний открытия и закрытия II Европейских игр - он выступил генеральным продюсером зрелищных шоу, посвященных старту и окончанию спортивного форума. На церемонии открытия Игр Анна Нетребко исполнила две песни Игоря Крутого, одну из них - в дуэте с Димашем Кудайбергеном. А уже этой осенью в "Минск-Арене" состоится "Творческий вечер Игоря Крутого", посвященный юбилею композитора. Вместе с Игорем Крутым на одной сцене выступит Президентский оркестр Беларуси под руководством Виктора Бабарикина и многочисленные звезды эстрады.-0-